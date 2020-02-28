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Espreso.tvОбществоШвейцария отменила Женевский автосалон из-за коронавируса

Швейцария отменила Женевский автосалон из-за коронавируса

Под запрет правительства Швейцарской конфедерации попали все массовые мероприятия на более чем тысячу посетителей, начиная с 28 февраля

Об этом сообщает Neue Zürcher Zeitung .

Запрет на проведение массовых мероприятий вводится немедленно и будет действовать как минимум до 15 марта. В правительстве охарактеризовали состояние в Швейцарии как особое.

Так, под запрет попал ежегодный международный автосалон в Женеве, проведение которого было запланировано с 5 по 15 марта. Ранее было объявлено об отмене международной выставки изобретений и салона высокой часовой моды, которые также должны были состояться в Женеве.

Кроме того, организаторы мероприятий с числом участников менее тысячи должны проводить оценку риска распространения коронавируса во взаимодействии с компетентными кантональных властей.

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