Швейцария отменила Женевский автосалон из-за коронавируса

28 февраля, 2020, 14:30

Под запрет правительства Швейцарской конфедерации попали все массовые мероприятия на более чем тысячу посетителей, начиная с 28 февраля

Об этом сообщает Neue Zürcher Zeitung .

Запрет на проведение массовых мероприятий вводится немедленно и будет действовать как минимум до 15 марта. В правительстве охарактеризовали состояние в Швейцарии как особое.

Так, под запрет попал ежегодный международный автосалон в Женеве, проведение которого было запланировано с 5 по 15 марта. Ранее было объявлено об отмене международной выставки изобретений и салона высокой часовой моды, которые также должны были состояться в Женеве.

Кроме того, организаторы мероприятий с числом участников менее тысячи должны проводить оценку риска распространения коронавируса во взаимодействии с компетентными кантональных властей.