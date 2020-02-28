Швейцария отменила Женевский автосалон из-за коронавируса
28 февраля, 2020, 14:30
Под запрет правительства Швейцарской конфедерации попали все массовые мероприятия на более чем тысячу посетителей, начиная с 28 февраля
Об этом сообщает Neue Zürcher Zeitung .
Запрет на проведение массовых мероприятий вводится немедленно и будет действовать как минимум до 15 марта. В правительстве охарактеризовали состояние в Швейцарии как особое.
Так, под запрет попал ежегодный международный автосалон в Женеве, проведение которого было запланировано с 5 по 15 марта. Ранее было объявлено об отмене международной выставки изобретений и салона высокой часовой моды, которые также должны были состояться в Женеве.
Кроме того, организаторы мероприятий с числом участников менее тысячи должны проводить оценку риска распространения коронавируса во взаимодействии с компетентными кантональных властей.
- Напомним, ранее, в связи с распространением заболевания новым коронавирус компания Facebook отменила ежегодную конференцию F8 для разработчиков программного обеспечения
- 28 февраля власти Италии подтвердила диагноз "коронавирус" в украинском, которая сейчас госпитализирована в Неаполе
- В Беларуси подтвердили первое заражение .
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-