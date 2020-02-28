Коронавирус: власти Италии окончательно подтвердили диагноз в украинки
28 февраля, 2020, 11:05
Власти Италии подтвердили диагноз "коронавирус" в украински, которая сейчас госпитализирована в Неаполе
Об этом сообщает la Citta, передает " Европейская правда ".
Глава Национальной службы гражданской защиты Анджело Боррелли заявил, что повторные анализы, проведенные в Риме, подтвердили положительный тест на новый коронавирус.
26-летняя украинка находится в инфекционном отделении больницы "Котуньо" в Неаполе, ее состояние - не критичен.
Женщина приехала к муниципалитету Монтано-Антилия в регионе Кампания по Ломбардии 15 февраля, и через пять дней у нее начались первые симптомы болезни. Она приехала навестить своих родителей, и теперь всю ее семью поместили в карантин.
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Ранее сообщалось, что в украинки в Италии впервые обнаружили коронавирус.
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В Италии ждут подтверждения заражения коронавируса украинки .
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