Компания Facebook отменила ежегодную конференцию из-за коронавируса
Об этом сообщается в пресс-релизы организаторов.
"Каждый год мы с нетерпением ждем возможности объединиться с нашем глобальным сообществом разработчиков F8 и поделиться нашим видением будущего, которое мы строим вместе. Однако, учитывая растущее беспокойство по Covid-19, мы приняли решение отменить F8 2020", - говорится в пресс-релизе.
Конференция F8 проводится ежегодно с 2007 года и является одной из крупнейших событий организует Facebook.
Организаторы планируют организовать локальные встречи, видеоконференции и онлайн-трансляции для запланированных участников данного мероприятия.
Facebook рассчитывает предоставить дополнительную информацию о своих планов на F8 в течение следующих нескольких недель.
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Напомним, в Беларуси подтвердили первое заражение .
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