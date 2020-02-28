Компания Facebook отменила ежегодную конференцию из-за коронавируса

Об этом сообщается в пресс-релизы организаторов.

"Каждый год мы с нетерпением ждем возможности объединиться с нашем глобальным сообществом разработчиков F8 и поделиться нашим видением будущего, которое мы строим вместе. Однако, учитывая растущее беспокойство по Covid-19, мы приняли решение отменить F8 2020", - говорится в пресс-релизе.

Конференция F8 проводится ежегодно с 2007 года и является одной из крупнейших событий организует Facebook.

Организаторы планируют организовать локальные встречи, видеоконференции и онлайн-трансляции для запланированных участников данного мероприятия.

Facebook рассчитывает предоставить дополнительную информацию о своих планов на F8 в течение следующих нескольких недель.