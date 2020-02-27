В Эстонии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
27 февраля, 2020, 08:59
В Эстонии зафиксировали первый случай заражения новым китайским коронавирусом, инфицированный вернулся из Ирана
Об этом заявил министр социальных дел Эстонии Танель Кийк, передает ERR .
"Сегодня утром поступила информация о том, что в Эстонии по состоянию на вечер вчерашнего дня обнаружен первый зараженный. Речь идет о постоянном жителе Эстонии, который не является ее гражданином. Более точную информацию даст Департамент здоровья", - сказал дубинки.
В настоящее время зараженный изолирован.
Напомним, что по состоянию на 27 февраля количество инфицированных в мире превысило 82 тысячи.
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