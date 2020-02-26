В Грузии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
26 февраля, 2020, 21:49
В Грузии подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19
Об этом сообщила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе, передает грузинское издание Rustavи2.
По словам министра, случай заражения был выявлен у гражданина Грузии, который приехал из Ирана через Азербайджан.
"На данном этапе пациента доставляют в инфекционную больницу. Его здоровью ничего не угрожает. Я хочу успокоить наших граждан, у нас нет причин для паники, потому что мы принимаем все меры, чтобы не было эпидемии коронавируса в Грузии", - сказала Тикарадзе .
Грузинский министр также отметила, что пограничников, проверявших гражданина Грузии, отправили на карантин.
- Напомним, американские центры по контролю и профилактике заболеваний предупредили о возможности пандемии коронавируса.
- Всемирная организация здравоохранения впервые зафиксировала большее количество новых заражений коронавируса за пределами Китая, чем в КНР.
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