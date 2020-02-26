В Грузии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

26 февраля, 2020, 21:49

В Грузии подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19

Об этом сообщила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе, передает грузинское издание Rustavи2.

По словам министра, случай заражения был выявлен у гражданина Грузии, который приехал из Ирана через Азербайджан.

"На данном этапе пациента доставляют в инфекционную больницу. Его здоровью ничего не угрожает. Я хочу успокоить наших граждан, у нас нет причин для паники, потому что мы принимаем все меры, чтобы не было эпидемии коронавируса в Грузии", - сказала Тикарадзе .

Грузинский министр также отметила, что пограничников, проверявших гражданина Грузии, отправили на карантин.