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Espreso.tvОбществоВ Грузии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

В Грузии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

В Грузии подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19

Об этом сообщила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе, передает грузинское издание Rustavи2.

По словам министра, случай заражения был выявлен у гражданина Грузии, который приехал из Ирана через Азербайджан.

"На данном этапе пациента доставляют в инфекционную больницу. Его здоровью ничего не угрожает. Я хочу успокоить наших граждан, у нас нет причин для паники, потому что мы принимаем все меры, чтобы не было эпидемии коронавируса в Грузии", - сказала Тикарадзе .

Грузинский министр также отметила, что пограничников, проверявших гражданина Грузии, отправили на карантин.

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