Коронавирус: количество инфицированных в мире превысило 82 000

За сутки количество инфицированных в Италии увеличилось на 132 человека, двое из которых умерли. В Китае за это же время зафиксировали 388 новых больных и 52 смертей. Выздоровели 2386 человек. Южная Корея в сутки насчитала 284 случая заражения. Двое корейцев умерли.

Официальный Иран заявляет о 44 новых случая заражения и 3 летальных случаях. Также 10 больных обнаружили в Германии.