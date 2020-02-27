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Espreso.tvОбществоКоронавирус: количество инфицированных в мире превысило 82 000

Коронавирус: количество инфицированных в мире превысило 82 000


фото: Reuters
Во всем мире количество больных составляет 82 164 человека

Об этом свидетельствуют данные карты распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

От осложнений, вызванных китайским коронавирусом COVID-19 во всем мире умерли 2801 человек. Завершили лечение и были выписаны из больниц 32 872 человек.

За сутки количество инфицированных в Италии увеличилось на 132 человека, двое из которых умерли. В Китае за это же время зафиксировали 388 новых больных и 52 смертей. Выздоровели 2386 человек. Южная Корея в сутки насчитала 284 случая заражения. Двое корейцев умерли.

Официальный Иран заявляет о 44 новых случая заражения и 3 летальных случаях. Также 10 больных обнаружили в Германии.

  • В Грузии подтвердили первый случай заражения коронавируса COVID-19 .

  • МЗ Норвегии подтвердило первый случай заражения в стране.

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