У украинки в Италии впервые обнаружили коронавирус

27 февраля, 2020, 08:03

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован среди украинцев в Италии

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на итальянские СМИ.

Как говорится в сообщении, несколько дней назад девушка прибыла в город Абатемарко. В течение нескольких дней она чувствовала слабость, и потому в сопровождении своих родителей отправилась в больницу.

Сейчас она находится в изолированной палате под наблюдением врачей. Как информируют итальянские СМИ, девушке 25 лет.

Данные по заболеваемости на коронавирус по состоянию на 8.00 27 февраля.