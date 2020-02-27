У украинки в Италии впервые обнаружили коронавирус
27 февраля, 2020, 08:03
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован среди украинцев в Италии
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на итальянские СМИ.
Как говорится в сообщении, несколько дней назад девушка прибыла в город Абатемарко. В течение нескольких дней она чувствовала слабость, и потому в сопровождении своих родителей отправилась в больницу.
Сейчас она находится в изолированной палате под наблюдением врачей. Как информируют итальянские СМИ, девушке 25 лет.
Данные по заболеваемости на коронавирус по состоянию на 8.00 27 февраля.
- Напомним, что в Грузии подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-