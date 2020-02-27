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Espreso.tvОбществоУ украинки в Италии впервые обнаружили коронавирус

У украинки в Италии впервые обнаружили коронавирус


фото: https://www.cremonaoggi.it/
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован среди украинцев в Италии

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на итальянские СМИ.

Как говорится в сообщении, несколько дней назад девушка прибыла в город Абатемарко. В течение нескольких дней она чувствовала слабость, и потому в сопровождении своих родителей отправилась в больницу.

Сейчас она находится в изолированной палате под наблюдением врачей. Как информируют итальянские СМИ, девушке 25 лет.

Данные по заболеваемости на коронавирус по состоянию на 8.00 27 февраля.

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