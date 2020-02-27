В Дании подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Об этом сообщает Bloomberg.

"В Дании подтвердили первый случай заражения человека коронавирусом", - говорится в сообщении.

Пациент является работником датского телевещателя TV2.

Мужчина вернулся из отпуска на севере Италии в понедельник, а в среду у него начали появляться симптомы заболевания. Сейчас он находится на карантине в своем доме на востоке Дании.