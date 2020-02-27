В Дании подтвердили первый случай заражения коронавирусом
27 февраля, 2020, 09:31
Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 зафиксирован в Дании
Об этом сообщает Bloomberg.
"В Дании подтвердили первый случай заражения человека коронавирусом", - говорится в сообщении.
Пациент является работником датского телевещателя TV2.
Мужчина вернулся из отпуска на севере Италии в понедельник, а в среду у него начали появляться симптомы заболевания. Сейчас он находится на карантине в своем доме на востоке Дании.
- В Грузии подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19 .
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МЗ Норвегии подтвердило первый случай заражения в стране.
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Количество инфицированных в мире превысило 82 тысячи.
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