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Espreso.tvОбществоВ Дании подтвердили первый случай заражения коронавирусом

В Дании подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 зафиксирован в Дании

Об этом сообщает Bloomberg.

"В Дании подтвердили первый случай заражения человека коронавирусом", - говорится в сообщении.

Пациент является работником датского телевещателя TV2.

Мужчина вернулся из отпуска на севере Италии в понедельник, а в среду у него начали появляться симптомы заболевания. Сейчас он находится на карантине в своем доме на востоке Дании.

  • В Грузии подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19 .

  • МЗ Норвегии подтвердило первый случай заражения в стране.

  • Количество инфицированных в мире превысило 82 тысячи.

 

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