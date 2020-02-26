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Espreso.tvОбществоКоронавирус: МЗ Норвегии подтвердило первый случай заражения в стране

Коронавирус: МЗ Норвегии подтвердило первый случай заражения в стране

Министерство здравоохранения Норвегии подтвердило первый зафиксированный случай коронавируса в стране

Об этом сообщает Reuters.

По информации Минздрава, коронавирус был зафиксирован у человека, который в конце прошлой недели вернулся из Китая и находился с тех пор в изоляции. Местные власти считают распространение нового вируса маловероятным.

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