Коронавирус: МЗ Норвегии подтвердило первый случай заражения в стране

26 февраля, 2020, 22:59

Министерство здравоохранения Норвегии подтвердило первый зафиксированный случай коронавируса в стране

Об этом сообщает Reuters.

По информации Минздрава, коронавирус был зафиксирован у человека, который в конце прошлой недели вернулся из Китая и находился с тех пор в изоляции. Местные власти считают распространение нового вируса маловероятным.