Коронавирус: МЗ Норвегии подтвердило первый случай заражения в стране
26 февраля, 2020, 22:59
Министерство здравоохранения Норвегии подтвердило первый зафиксированный случай коронавируса в стране
Об этом сообщает Reuters.
По информации Минздрава, коронавирус был зафиксирован у человека, который в конце прошлой недели вернулся из Китая и находился с тех пор в изоляции. Местные власти считают распространение нового вируса маловероятным.
- В Грузии подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
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