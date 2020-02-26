У Путина открестились от заявлений Суркова о принуждении Украины силой к "братским отношениям"

26 февраля, 2020, 12:39

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ведет политику принуждения Украины к "братским отношениям"

Об этом он сказал, комментируя слова бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова, который заявил, что "принуждение силой к братским отношениям - единственный метод, который исторически доказал эффективность на украинском направлении", - сообщает ТАСС.

Песков заявил, что Россия проводит "последовательную политику", которая якобы направлена на всемерное содействие реализации выполнения Минских договоренностей.

Пресс-секретарь Путина утверждает, что вектор направления Кремля в отношении Украины не изменился и Минские соглашения - "абсолютная константа".

Комментируя слова Суркова о том, что в России необходимо заново начать отсчет президентских сроков, если новая Конституция РФ уточнит полномочия, Песков заявил, что Кремль расценивает эти слова как его личное мнение.

По словам Пескова, "это мнение россиянина, пусть и очень авторитетного и компетентного среди политиков и политологов"