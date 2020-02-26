Принуждение силой к "братским" отношениям, - экс-помощник Путина об отношениях с Украиной
Об этом Сурков заявил в интервью российским СМИ.
"Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведено до крайних мер увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра" Самостоятельная Украйна "есть, а Украина нет ", - откровенно объясняет свое отношение к Украине бывший помощник Путина.
Сурков заявил, что для него открытый вопрос, в каких пределах Украина будет существовать и даже "сколько Украин".
Размышляя об отношениях Украины и России Сурков признался, что РФ считает эффективными только силовые методы.
"Отношения с Украиной никогда простыми ни были, даже когда Украина была в составе России. Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным. Принуждение силой к братских отношений - единственный метод, который исторически доказал эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой ", - сказал Сурков.
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