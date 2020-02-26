 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПринуждение силой к "братским" отношениям, - экс-помощник Путина об отношениях с Украиной

Принуждение силой к "братским" отношениям, - экс-помощник Путина об отношениях с Украиной

Экс-помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков заявил, что единственный метод, который эффективен для России на украинском направлении - это силовое принуждение к отношениям

Об этом Сурков заявил в интервью российским СМИ.

"Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведено до крайних мер увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра" Самостоятельная Украйна "есть, а Украина нет ", - откровенно объясняет свое отношение к Украине бывший помощник Путина.

Сурков заявил, что для него открытый вопрос, в каких пределах Украина будет существовать и даже "сколько Украин".

Размышляя об отношениях Украины и России Сурков признался, что РФ считает эффективными только силовые методы.

"Отношения с Украиной никогда простыми ни были, даже когда Украина была в составе России. Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным. Принуждение силой к братских отношений - единственный метод, который исторически доказал эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой ", - сказал Сурков.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 февраля, 2020 среда

25 февраля, 2020 вторник

больше новостей

26 февраля, 2020 среда

25 февраля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать