Сурков заявил, что для Донбасса быть в Украине - это унижение
Об этом Сурков заявил в интервью российским СМИ.
Отвечая на вопрос, что для него Донбасс, он отметил: "Донбасс для меня не что, а кто. Люди прежде всего. Замечательные люди. Захарченко, Ходаковский, Бородай, Пинчук, Болотов, Безлер, Толстых ... Многие другие. Извините , не перечислю всех. И что права не имею всех назвать. И что назвал живых в одном ряду с мертвыми. Они настоящие воины ".
"Их не нужно, конечно, идеализировать. Разных людей война притягивает. Война - дело мутное, хлопотное. Но нужна. Они взялись за эту тяжелую работу. И справились", - заявил бывший помощник Путина.
"На Донбассе, там же и на гражданке жизнь - не сахар. Все его жители прошли через тяжелые испытания. И сейчас там непросто. Все они герои. Как есть города-герои, так там все народ-герой", - рассказал он.
Ответ на вопрос, вернется ли Донбасс в состав Украины, Сурков отметил: "У меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое представить. Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести".
- Также Сурков считает, что единственный метод, который эффективен для России на украинском направлении - это силовое принуждение к отношениям .
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