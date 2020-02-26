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Espreso.tvОбществоСурков заявил, что для Донбасса быть в Украине - это унижение

Сурков заявил, что для Донбасса быть в Украине - это унижение

Экс-помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков заявил, что он не может представить возвращение Украине оккупированных территорий, а также, что для Донбасса быть в составе Украины - "унижение", на которое Донбасс "не заслужил"

Об этом Сурков заявил в интервью российским СМИ.

Отвечая на вопрос, что для него Донбасс, он отметил: "Донбасс для меня не что, а кто. Люди прежде всего. Замечательные люди. Захарченко, Ходаковский, Бородай, Пинчук, Болотов, Безлер, Толстых ... Многие другие. Извините , не перечислю всех. И что права не имею всех назвать. И что назвал живых в одном ряду с мертвыми. Они настоящие воины ".

"Их не нужно, конечно, идеализировать. Разных людей война притягивает. Война - дело мутное, хлопотное. Но нужна. Они взялись за эту тяжелую работу. И справились", - заявил бывший помощник Путина.

"На Донбассе, там же и на гражданке жизнь - не сахар. Все его жители прошли через тяжелые испытания. И сейчас там непросто. Все они герои. Как есть города-герои, так там все народ-герой", - рассказал он.

Ответ на вопрос, вернется ли Донбасс в состав Украины, Сурков отметил: "У меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое представить. Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести".

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