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Espreso.tvОбщество"Сколько себя помню, меня увольняют", - Гончарук прокомментировал слухи об отставке

"Сколько себя помню, меня увольняют", - Гончарук прокомментировал слухи об отставке


фото: Кабмін
26 февраля на брифинге о заседании правительства премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал слухи о возможном назначении Сергея Тигипко на свою должность

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Я сколько себя помню, меня увольняют, поэтому я привык к таким вопросам", - ответил премьер-министр Алексей Гончарук на просьбу прокомментировать слухи об отставке.

Он добавил, что правительство работает в нормальном обычном режиме.

"Каждый день мы наступаем на хвост какой-нибудь коррупционной "лавочке". Сегодня говорили с ребятами из земельного кадастра, они там революцию готовят на следующей неделе. Поэтому для меня привычно уже появление подобной информации в СМИ", - отметил премьер.

"Нет, никаких заявлений я, конечно, (об отставке, - ред.) не писал, с президентом подобных тем не обсуждал, господина Сергея Тигипко я действительно видел, я с ним встречался, как и со многими другими. Я за последний месяц посмотрел около 20 человек . Нам действительно нужно усиление советниками, возможно, на какую-то должность в правительстве. Людей, которые действительно понимают, что такое промышленность, поэтому общение было со многими людьми. Больше мне комментировать нечего", - заявил Алексей Гончарук.

  • Напомним, 25 февраля появились слухи о назначении Сергея Тигипко на должность премьер-министра Украины вместо Алексея Гончарука
  • Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встречался с бывшим вице-премьер Сергеем Тигипко
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