Зеленский заявил, что встречался с Тигипко
26 февраля, 2020, 11:35
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встречался с бывшим вицепремьером Сергеем Тигипко
Об этом он заявил в комментарии Радио Свобода в кулуарах форума Age of Crimea.
"Я, действительно, со многими людьми ... И с господином Тигипко я тоже встречался. Это правда ", - сказал Зеленский.
Напомним, что некоторые СМИ сообщили, что Тигипко сейчас рассматривают как кандидата на пост главы правительства .
Зеленський: я дійсно зустрічався з Тігіпко pic.twitter.com/W9aHlueMuJ— Радіо Свобода (@radiosvoboda) February 26, 2020
Сергей Тигипко дважды был вицепремьером (в правительстве Павла Лазаренко в 1997-1999 годах и в правительстве Николая Азарова в 2010-2012). Также он занимал должности министра экономики (1999-2000), министра социальной политики (2010-2012) и председателя Национального банка (2002-2004).
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