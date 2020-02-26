Зеленский заявил, что встречался с Тигипко

26 февраля, 2020, 11:35

Об этом он заявил в комментарии Радио Свобода в кулуарах форума Age of Crimea.

"Я, действительно, со многими людьми ... И с господином Тигипко я тоже встречался. Это правда ", - сказал Зеленский.

Напомним, что некоторые СМИ сообщили, что Тигипко сейчас рассматривают как кандидата на пост главы правительства .

Зеленський: я дійсно зустрічався з Тігіпко pic.twitter.com/W9aHlueMuJ — Радіо Свобода (@radiosvoboda) February 26, 2020

Сергей Тигипко дважды был вицепремьером (в правительстве Павла Лазаренко в 1997-1999 годах и в правительстве Николая Азарова в 2010-2012). Также он занимал должности министра экономики (1999-2000), министра социальной политики (2010-2012) и председателя Национального банка (2002-2004).