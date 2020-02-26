Вопрос о назначении Тигипко на должность премьера определен на 99%, - СМИ

26 февраля, 2020, 11:34

25 февраля появились слухи о назначении Сергея Тигипко на должность премьер-министра Украины вместо Алексея Гончарука

Об этом сообщили сразу несколько, не связанных между собой, источников LB.ua в новой власти, комментируя информацию от 25 февраля издание Kyiv Post .

"Этот вопрос решен. Гончарук (премьер Алексей Гончарук, - ред.) защищен иммунитетом, поэтому он пойдет по собственному желанию. После этого будет созвана внеочередная сессия и проголосован назначения", - рассказал источник во власти.

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"Сегодня завершается работа миссии МВФ и после этого готовятся объявить", - дополнил другой источник.

"Голоса есть. Его будет представлять президент, и зал его точно поддержит", - уточнил источник в парламенте.

Отвечая на вопрос о том, почему выбор пал на Тигипко, один из собеседников отметил: "Он один из немногих взрослых людей в стране, кто может взять на себя ответственность за то, что происходит".

Примечательно, что, по словам источников LB.ua, еще одним из вероятных кандидатов на премьерство рассматривался Валерий Хорошковский.