"Не существует никакого Суркова, а есть Дудаев": соцсети о скандальных заявлениях экс-советника Путина по Украине

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Сурков заявил, что " Украины нет ".

Сурков заявил, что он не может представить возвращение Украины оккупированных территорий, а также, что для Донбасса быть в составе Украины - " унижение ", на которое Донбасс "не заслужил".

Сурков сказал, что Зеленский " Не лох ".

Поводом скандала стали его заявления в интервью для российских СМИ, что единственный метод, который эффективен для России на украинском направлении - это силовое принуждение к отношениям.