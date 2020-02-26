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Espreso.tvОбщество"Не существует никакого Суркова, а есть Дудаев": соцсети о скандальных заявлениях экс-советника Путина по Украине

"Не существует никакого Суркова, а есть Дудаев": соцсети о скандальных заявлениях экс-советника Путина по Украине

Владислав Сурков
Владислав Сурков
фото: reuters
Сеть отреагировала на скандальные заявления экс-советника президента Российской Федерации Владимира Путина Владислава Суркова о том, что "Украины нет"

Еспресо.TV предлагает читателям ознакомиться с реакцией пользователей.

Поводом скандала стали его заявления в интервью для российских СМИ, что единственный метод, который эффективен для России на украинском направлении - это силовое принуждение к отношениям.
  • Сурков заявил, что " Украины нет ".
  • Сурков заявил, что он не может представить возвращение Украины оккупированных территорий, а также, что для Донбасса быть в составе Украины - " унижение ", на которое Донбасс "не заслужил".
  • Сурков сказал, что Зеленский " Не лох ".
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