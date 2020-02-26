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Espreso.tvОбщество"Не лох", - Сурков о первых впечатлениях от встречи с Зеленским

"Не лох", - Сурков о первых впечатлениях от встречи с Зеленским


фото: Російські ЗМІ
Экс-помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков рассказал о своих впечатлениях от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским

Об этом Сурков заявил в интервью российским СМИ.

Он ответил на вопрос о своих впечатлениях от встречи с Зеленским на парижском саммите "нормандской четверки".

«Не лох. Во всяком случае, в Париже все приняли его за президента. У него легкость необыкновенная в мыслях ", - сказал Сурков.

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