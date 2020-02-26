"Не лох", - Сурков о первых впечатлениях от встречи с Зеленским
26 февраля, 2020, 09:51
Экс-помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков рассказал о своих впечатлениях от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Об этом Сурков заявил в интервью российским СМИ.
Он ответил на вопрос о своих впечатлениях от встречи с Зеленским на парижском саммите "нормандской четверки".
«Не лох. Во всяком случае, в Париже все приняли его за президента. У него легкость необыкновенная в мыслях ", - сказал Сурков.
- Также Сурков считает, что единственный метод, который эффективен для России на украинском направлении - это силовое принуждение к отношениям .
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