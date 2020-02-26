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Espreso.tvОбществоМир не готов к распространению коронавируса, - ВОЗ

Мир не готов к распространению коронавируса, - ВОЗ


фото: Reuters
В ВОЗ заявили, что в некоторых странах нет такой системы эпиднадзора за болезнями, как в Китае

Об этом заявил председатель международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения в Китае Брюс Ейлворд, передает Business Insider .

"Сотни людей в Китае не заразились COVID-19 из-за агрессивного ответа", - сказал Ейлворд, добавив, что методы были "старомодными инструментами общественного здоровья", но применялись "с суровостью и инновационным подходом к масштаба, которого мы никогда не видели в истории ".

Ейлворд отметил, что страны должны предотвратить возможную пандемии. Но в некоторых из них нет такой системы эпиднадзора за болезнями, как в Китае, который пострадал от вспышки атипичной пневмонии в 2002 - 2003 годах.

  • Количество больных в мире превысило 81 000.
  • В США на инфицированных тестируют вакцину от коронавируса.
  • Первый случай заражения подтвердили в Мадриде .
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