В США на инфицированных тестируют вакцину от коронавируса

26 февраля, 2020, 09:10

В Медицинском центре университета Небраски начали исследования вакцины против коронавируса COVID-19 на инфицированных пациентах

Об этом сообщает Национальный институт здоровья США.

Лекарства дают не всем пациентам, а выборочно. Это первое клиническое исследование в США, которым пытаются оценить безопасность и эффективность препарата, принимают взрослые пациенты с диагностированным коронавируса.

Первым участником испытания вызвался стать человек, который заразился коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess.

Результаты этого испытания могут быть использованы для оценки других исследований - как в США, так и в мире.