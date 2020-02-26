В США на инфицированных тестируют вакцину от коронавируса
26 февраля, 2020, 09:10
В Медицинском центре университета Небраски начали исследования вакцины против коронавируса COVID-19 на инфицированных пациентах
Об этом сообщает Национальный институт здоровья США.
Лекарства дают не всем пациентам, а выборочно. Это первое клиническое исследование в США, которым пытаются оценить безопасность и эффективность препарата, принимают взрослые пациенты с диагностированным коронавируса.
Первым участником испытания вызвался стать человек, который заразился коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess.
Результаты этого испытания могут быть использованы для оценки других исследований - как в США, так и в мире.
-
Количество больных в мире превысило 81 000.
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-