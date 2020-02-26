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Espreso.tvОбществоВ США на инфицированных тестируют вакцину от коронавируса

В США на инфицированных тестируют вакцину от коронавируса

В Медицинском центре университета Небраски начали исследования вакцины против коронавируса COVID-19 на инфицированных пациентах

Об этом сообщает Национальный институт здоровья США.

Лекарства дают не всем пациентам, а выборочно. Это первое клиническое исследование в США, которым пытаются оценить безопасность и эффективность препарата, принимают взрослые пациенты с диагностированным коронавируса.

Первым участником испытания вызвался стать человек, который заразился коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess.

Результаты этого испытания могут быть использованы для оценки других исследований - как в США, так и в мире.

  • Количество больных в мире превысило 81 000.

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