Коронавирус: количество больных в мире превысило 81 000
26 февраля, 2020, 07:21
От осложнений, вызванных китайским коронавирусом COVID-19, умерли уже 2762 человека. Завершили лечение и были выписаны из больниц 30 098 человек
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Во всем мире число больных составляет 81 002.
За сутки количество инфицированных в Италии увеличилось на 93 человека, трое из которых умерли. Сейчас Италия третья страна в мире по количество инфицированных (322 человека), впереди только Китай и Южная Корея.
В Китае за это же время зафиксировали 507 новых больных (78 064 в целом) и 70 смертей (2634 всего). Выздоровели 2659 человек.
Южная Корея в сутки насчитала 144 случая заражения (1146 всего). Двое корейцев умерли, четверо вылечились.
Иран заявляет о 34 новых случая заражения (всего 95) и 4 летальных случая (всего 16).
- 24 февраля премьер-министр Италии Джузеппе Конте допустил, что на этой неделе из-за распространения коронавируса в стране могут быть отменены все футбольные матчи.
- 25 февраля член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд заявил, что Олимпиаду-2020 могут отменить , если до мая в мире коронавирус приобретет признаки пандемии.
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-