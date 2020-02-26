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Espreso.tvМирКоронавирус: количество больных в мире превысило 81 000

Коронавирус: количество больных в мире превысило 81 000


фото: Reuters
От осложнений, вызванных китайским коронавирусом COVID-19, умерли уже 2762 человека. Завершили лечение и были выписаны из больниц 30 098 человек

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Во всем мире число больных составляет 81 002.

За сутки количество инфицированных в Италии увеличилось на 93 человека, трое из которых умерли. Сейчас Италия третья страна в мире по количество инфицированных (322 человека), впереди только Китай и Южная Корея.

В Китае за это же время зафиксировали 507 новых больных (78 064 в целом) и 70 смертей (2634 всего). Выздоровели 2659 человек.

Южная Корея в сутки насчитала 144 случая заражения (1146 всего). Двое корейцев умерли, четверо вылечились.

Иран заявляет о 34 новых случая заражения (всего 95) и 4 летальных случая (всего 16).

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