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Espreso.tvОбществоКоронавирус: первый случай заражения подтвердили в Мадриде

Коронавирус: первый случай заражения подтвердили в Мадриде

Власти Мадрида подтвердили первый случай коронавируса в испанской столице, общее число больных в Испании возросло до семи

Об этом сообщает пресс служба МОЗ страны .

"Активирован протокол в связи с коронавирусом в автономной сообществу Мадрид после того, как у человека был получен положительный результат анализа", - говорится в сообщении.

Вирус был обнаружен у 24-летнего молодого человека, который недавно ездил в Италию. После появления симптомов он обратился к медикам, которые приехали к нему домой и взяли анализы.

  • Количество больных в мире превысило 81 000 .

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