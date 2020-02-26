Коронавирус: первый случай заражения подтвердили в Мадриде
26 февраля, 2020, 08:40
Власти Мадрида подтвердили первый случай коронавируса в испанской столице, общее число больных в Испании возросло до семи
Об этом сообщает пресс служба МОЗ страны .
"Активирован протокол в связи с коронавирусом в автономной сообществу Мадрид после того, как у человека был получен положительный результат анализа", - говорится в сообщении.
Вирус был обнаружен у 24-летнего молодого человека, который недавно ездил в Италию. После появления симптомов он обратился к медикам, которые приехали к нему домой и взяли анализы.
Activado el protocolo por #coronavirus en la Comunidad de Madrid tras dar positivo una persona en las pruebas.- Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) February 25, 2020
La Consejería ha comunicado el envío de muestras para su confirmación al Centro Nacional de Microbiología.
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Количество больных в мире превысило 81 000 .
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