Конец РФ начнется с возвращения Крыма, - Потураев о заявлениях Суркова

26 февраля, 2020, 17:25

Конец России начнется с возвращения аннексированного Крыма Украине

Об этом заявил на форуме "Age of Crimea" народный депутат Никита Потураев (фракция партии "Слуга народа"), комментируя заявления экс-помощника президента РФ Владислава Суркова об Украине, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я думаю, что стоит господину Суркову, который в своих медитациях договорился до таких глупостей, вспомнить, что когда-то Советский Союз, на который они там молятся и пытаются восстановить, начал трещать по швам и разваливаться на куски с Прибалтики. Так вот, я убежден, что конец этого чудища... под названием Российская Федерация начнется с возвращения Крыма домой, в Украину", - заявил Потураев.