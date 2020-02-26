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Espreso.tvОбществоКонец РФ начнется с возвращения Крыма, - Потураев о заявлениях Суркова

Конец РФ начнется с возвращения Крыма, - Потураев о заявлениях Суркова


фото: gordon.ua
Конец России начнется с возвращения аннексированного Крыма Украине

Об этом заявил на форуме "Age of Crimea" народный депутат Никита Потураев (фракция партии "Слуга народа"), комментируя заявления экс-помощника президента РФ Владислава Суркова об Украине, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я думаю, что стоит господину Суркову, который в своих медитациях договорился до таких глупостей, вспомнить, что когда-то Советский Союз, на который они там молятся и пытаются восстановить, начал трещать по швам и разваливаться на куски с Прибалтики. Так вот, я убежден, что конец этого чудища... под названием Российская Федерация начнется с возвращения Крыма домой, в Украину", - заявил Потураев.

  • Сурков заявил, что "Украины нет".
  • Сурков заявил, что он не может представить возвращение Украине оккупированных территорий, а также, что для Донбасса быть в составе Украины - "унижение", которого Донбасс "не заслужил".
  • Сурков сказал, что Зеленский " не лох ".
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