Конец РФ начнется с возвращения Крыма, - Потураев о заявлениях Суркова
26 февраля, 2020, 17:25
Конец России начнется с возвращения аннексированного Крыма Украине
Об этом заявил на форуме "Age of Crimea" народный депутат Никита Потураев (фракция партии "Слуга народа"), комментируя заявления экс-помощника президента РФ Владислава Суркова об Украине, сообщает корреспондент Укринформа.
"Я думаю, что стоит господину Суркову, который в своих медитациях договорился до таких глупостей, вспомнить, что когда-то Советский Союз, на который они там молятся и пытаются восстановить, начал трещать по швам и разваливаться на куски с Прибалтики. Так вот, я убежден, что конец этого чудища... под названием Российская Федерация начнется с возвращения Крыма домой, в Украину", - заявил Потураев.
- Сурков заявил, что "Украины нет".
- Сурков заявил, что он не может представить возвращение Украине оккупированных территорий, а также, что для Донбасса быть в составе Украины - "унижение", которого Донбасс "не заслужил".
- Сурков сказал, что Зеленский " не лох ".
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