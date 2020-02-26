Алжир подтвердил первый случай коронавируса
26 февраля, 2020, 12:00
Власти Алжира объявили о первом случае заражения коронавирусом COVID-19 в стране
Об этом пишет Al Jazeera со ссылкой на заявление министра здравоохранения Алжира.
Коронавирус обнаружили у итальянца, который прибыл в страну 17 февраля. Больного поместили на карантин.
Напомним, что Италия стала эпицентром коронавируса в Европе. За последние несколько дней от коронавируса умерли 11 человек - все пожилые люди. Число случаев заражения COVID-19 возросло до 322.
Вспышка коронавируса распространился с севера Италии на юг страны. Первый случай заражения обнаружили в городе Палермо на Сицилии.
Согласно последним данным, по всему миру было зарегистрировано более 81 000 подтвержденных случаев заражения коронавируса нового типа COVID-19 (из них более 78 000 больных - в Китае).
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