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Espreso.tvОбществоПервый случай коронавируса зафиксировали на Сицилии

Первый случай коронавируса зафиксировали на Сицилии


фото: reuters
Коронавирус COVID-19 обнаружили в административном центре Сицилии - Палермо

Об этом сообщает агентство ANSA.

В частности, вирус обнаружили у туристки из Бергамо, которая находилась в Палермо на отдыхе. 24 февраля поздно вечером ее госпитализировали в больницу Сервелло для проверки после выявления симптомов гриппа.

Изолировали также друзей женщины и людей, с которыми она тесно контактировала. Отмечается, что это первый случай коронавируса в южной Италии.

Напомним, по состоянию на 19:00 24 февраля, коронавирусом в Италии заразились 229 человек: 172 в регионе Ломбардия, 32 - Венето, остальные - в Эмилии Романия, Пьемонте и Лацио, а также - в Рим. Украинский среди них нет. Также известно о 7 смертельных случаях.

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