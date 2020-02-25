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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Италии: число жертв возросло до 11

Коронавирус в Италии: число жертв возросло до 11

Общее количество умерших от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, в Италии возросло до 11 человек

Об этом сообщает The Guardian.

Три летальных исхода зафиксированы в наиболее пострадавшем регионе - Ломбардии. Всем трем больным было за 80.

В городе Тревизо от коронавируса умерла 76-летняя женщина.

Таким образом, количество умерших от коронавируса в Италии достигло 11 Число случаев заражения возросло до 322.

  • Ранее сообщалось, что в Италии от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, умер шестой пациент.
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