 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Швейцарии подтвердили первый случай заражения коронавирусом

В Швейцарии подтвердили первый случай заражения коронавирусом


фото: reuters
Власти Швейцарии подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране

Об этом сообщает Reuters.

При этом в ведомстве не сообщают подробностей.

Однако более подробная информация будет предоставлена на брифинге представителей Федерального управления общественного здоровья страны.

Напомним, сегодня подтвердились первые случаи коронавируса в Хорватии, Австрии и Испании.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 февраля, 2020 вторник

больше новостей

25 февраля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать