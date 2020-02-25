В Швейцарии подтвердили первый случай заражения коронавирусом
25 февраля, 2020, 17:32
Власти Швейцарии подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране
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