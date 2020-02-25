В Швейцарии подтвердили первый случай заражения коронавирусом

25 февраля, 2020, 17:32

Власти Швейцарии подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране

Об этом сообщает Reuters.

При этом в ведомстве не сообщают подробностей.

Однако более подробная информация будет предоставлена на брифинге представителей Федерального управления общественного здоровья страны.

Напомним, сегодня подтвердились первые случаи коронавируса в Хорватии, Австрии и Испании.