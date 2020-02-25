Коронавирус: в Австрии зафиксировали два первых случая заражения
25 февраля, 2020, 14:37
Положительный результат теста на коронавирус оказался у двух человек
Об этом сообщает Kurier, предает "Европейская правда".
"В Австрии подтвердили первые случаи заражения коронавируса. Положительный результат теста на коронавирус оказался у двух человек. Сейчас они находятся в одной из больниц Инсбрука с повышенной температурой", - говорится в сообщении.
Власти Тироля не предоставляют дополнительной информации о зараженных.
Обоим инфицированным по 24 года, они жители Инсбрука, которые недавно вернулись из итальянского региона Ломбардия, где в последние дни наблюдается самая большая в Италии вспышка коронавируса.
- На данный момент Италия занимает третье место в мире по количеству зараженных коронавирусом после Китая и Южной Кореи.
- Число жертв короновируса в Италии достигло семи.
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