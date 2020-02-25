 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Австрии зафиксировали два первых случая заражения

Коронавирус: в Австрии зафиксировали два первых случая заражения


фото: reuters
Положительный результат теста на коронавирус оказался у двух человек

Об этом сообщает Kurier, предает "Европейская правда".

"В Австрии подтвердили первые случаи заражения коронавируса. Положительный результат теста на коронавирус оказался у двух человек. Сейчас они находятся в одной из больниц Инсбрука с повышенной температурой", - говорится в сообщении.

Власти Тироля не предоставляют дополнительной информации о зараженных.

Обоим инфицированным по 24 года, они жители Инсбрука, которые недавно вернулись из итальянского региона Ломбардия, где в последние дни наблюдается самая большая в Италии вспышка коронавируса.

  • На данный момент Италия занимает третье место в мире по количеству зараженных коронавирусом после Китая и Южной Кореи.
  • Число жертв короновируса в Италии достигло семи.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 февраля, 2020 вторник

больше новостей

25 февраля, 2020 вторник

24 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать