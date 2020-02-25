Коронавирус: в Австрии зафиксировали два первых случая заражения

25 февраля, 2020, 14:37

Положительный результат теста на коронавирус оказался у двух человек

Об этом сообщает Kurier, предает "Европейская правда".

"В Австрии подтвердили первые случаи заражения коронавируса. Положительный результат теста на коронавирус оказался у двух человек. Сейчас они находятся в одной из больниц Инсбрука с повышенной температурой", - говорится в сообщении.