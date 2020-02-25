В материковой Испании впервые зафиксировали коронавирус
25 февраля, 2020, 17:19
25 февраля случай коронавируса COVID-19 зафиксирован в Каталонии. Установлено, что инфицированный недавно посещал северную Италию
Об этом сообщают Reuters, ссылаясь на местную газету La Vanguardia.
Испанские органы здравоохранения зафиксировали во вторник первый случай коронавируса в Каталонии. Это четвертый случай Covid-19, подтвержденный в Испании после обнаружения двух пациентов на Канарских островах и одного на Майорке.
Как сообщает правительство, был активирован Коронавирусный протокол после того, как было проведено положительное тестирование пациента, проживающего в Барселоне и недавно ездившего в северную Италию. Национальный центр микробиологии будет практиковать проверку подтверждения в течение ближайших нескольких часов.
- Напомним, 25 февраля власть Испании изолировала тысячи человек в отеле на Канарских островах
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