В материковой Испании впервые зафиксировали коронавирус

25 февраля, 2020, 17:19

25 февраля случай коронавируса COVID-19 зафиксирован в Каталонии. Установлено, что инфицированный недавно посещал северную Италию

Об этом сообщают Reuters, ссылаясь на местную газету La Vanguardia.

Испанские органы здравоохранения зафиксировали во вторник первый случай коронавируса в Каталонии. Это четвертый случай Covid-19, подтвержденный в Испании после обнаружения двух пациентов на Канарских островах и одного на Майорке.

Как сообщает правительство, был активирован Коронавирусный протокол после того, как было проведено положительное тестирование пациента, проживающего в Барселоне и недавно ездившего в северную Италию. Национальный центр микробиологии будет практиковать проверку подтверждения в течение ближайших нескольких часов.