В Хорватии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

25 февраля, 2020, 16:06

Во вторник, 25 февраля, в Хорватии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом

Об этом сообщил премьер-министр страны Андрей Пленкович, сообщает Total Croatia News.

Мужчину госпитализировали в больницу Загреба, у него наблюдаются легкие симптомы заболевания.

Зараженный коронавирусом недавно приехал из итальянского Милана, там он находился с 19 до 21 февраля.

Медики Хорватии выясняют, с кем контактировал человек после возвращения из Италии. Всех, кого удастся установить, поместят на карантин для наблюдения за состоянием здоровья и предупреждения дальнейшего распространения коронавируса в стране.

Первые случаи заражения коронавирусом подтвердили также в Австрии.