В Хорватии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
25 февраля, 2020, 16:06
Во вторник, 25 февраля, в Хорватии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
Об этом сообщил премьер-министр страны Андрей Пленкович, сообщает Total Croatia News.
Мужчину госпитализировали в больницу Загреба, у него наблюдаются легкие симптомы заболевания.
Зараженный коронавирусом недавно приехал из итальянского Милана, там он находился с 19 до 21 февраля.
Медики Хорватии выясняют, с кем контактировал человек после возвращения из Италии. Всех, кого удастся установить, поместят на карантин для наблюдения за состоянием здоровья и предупреждения дальнейшего распространения коронавируса в стране.
Первые случаи заражения коронавирусом подтвердили также в Австрии.
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