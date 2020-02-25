 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Хорватии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

В Хорватии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Во вторник, 25 февраля, в Хорватии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом

Об этом сообщил премьер-министр страны Андрей Пленкович, сообщает Total Croatia News.

Мужчину госпитализировали в больницу Загреба, у него наблюдаются легкие симптомы заболевания.

Зараженный коронавирусом недавно приехал из итальянского Милана, там он находился с 19 до 21 февраля.

Медики Хорватии выясняют, с кем контактировал человек после возвращения из Италии. Всех, кого удастся установить, поместят на карантин для наблюдения за состоянием здоровья и предупреждения дальнейшего распространения коронавируса в стране.

Первые случаи заражения коронавирусом подтвердили также в Австрии.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 февраля, 2020 вторник

больше новостей

25 февраля, 2020 вторник

24 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать