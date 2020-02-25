Уже все доказал: отец призвал Фьюри уйти из бокса
Об этом сообщает youtube-канал Good Morning Britain.
23 февраля в американском Лас-Вегасе чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Деонтей Уайлдер проиграл бой-реванш Тайсону Фьюри. Американец уступил британцу техническим нокаутом в 7-м раунде. Отец Тайсона Фьюри считает, что теперь сыну время завершить карьеру.
"Я хочу, чтобы мой сын завершил карьеру. Он всем все доказал. Это был тяжелый вызов для него. Он сделал достаточно. Я хочу, чтобы он ушел сейчас. Думаю, он и сам рассматривает такой вариант. Он не мог бы добиться больше. Уже достаточно. Он отдал всего себя ", - сказал отец боксера.
Джон Фьюри также рассказал, что знаменитый боксер чуть не спился до смерти, во время не самых лучших моментов боксерской карьеры.
"Честно говоря, я до сих пор пытаюсь ущипнуть себя, ведь в той ситуации, в которой он был два года назад, надежды практически не было. Он упал так низко, откатился так далеко назад, я не думал, что он когда-нибудь вернется. То были темные времена. Он был человеком, который чуть не спился до смерти, пытаясь убежать от реальности, он ел все подряд как не в себя ", - сказал Фьюри-старший.
- Напомним, 23 февраля в бою за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера .
- 25 февраля Уайлдер пообещал, что активирует в контракте опцию третьего боя против обладателя титула WBC Фьюри.
- Также Деонтей Уайлдер заявил, что причиной поражения от британца Тайсона Фьюри стал слишком тяжелый костюм, в котором он вышел на ринг перед боем.
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