Усик отсутствует в планах Джошуа на ближайшие три боя

25 февраля, 2020, 16:49

Промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что украинца Александра Усика нет среди трех следующих соперников британского боксера

Об этом сообщает Sky Sports.

По словам Эдди Хирна, сначала Джошуа проведет обязательную защиту титула IBF (Международной боксерской федерации) против болгарина Кубрата Пулева, потом встретится с победителем второго реванша между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером, а затем выйдет на ринг против еще одного бойца из Великобритании - Диллиана Уайта.

"Когда мы говорим о боксерах топ-5, то все хотят драться с Диллианом Уайтом. Он временный чемпион WBC. Не было понятно, когда он получит статус обязательного претендента. Но президент Совета Маурисио Сулейман все разъяснил и заявил, что это будет где-то в феврале 2021 года. Получается, если все пойдет по плану, то Уайт подерется с победителем боя Джошуа - Фьюри ", - сказал Хирн.

Александр Усик является официальным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации), которым владеет Джошуа. Также британец является чемпионом мира по версиям IBF и WBA (Всемирной боксерской ассоциации). Титул WBC (Всемирного боксерского совета) принадлежит другому британцу - Тайсону Фьюри.