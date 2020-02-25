Уайлдер нашел виновного в поражении от Фьюри

25 февраля, 2020, 17:25

Американский боксер Деонтей Уайлдер заявил, что его тренер преждевременно выбросил белое полотенце и остановил бой против британца Тайсона Фьюри

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам Уайлдера, в бою против Фьюри он получил даже меньшие повреждения, чем в первом поединке с кубинцем Луисом Ортисом, и был готов продолжать драться с британцем, в момент, когда из его угла тренер выбросил белое полотенце.

"В первом поединке с Луисом Ортисом я получил куда большие повреждения, чем в этой ситуации. Я все еще был в своем уме. Я все еще знал, что я делал. Я все еще знал, как двигаться по рингу. Да, у меня "не было ног", но я знал, как двигаться по рингу. Мой рекорд был 42-0, вы знаете это, 10 последовательных защит титула", - жалуется Уайлдер.

По словам американца, для него стало неожиданностью, что один из его тренеров сигнализировал, что он сдается.

"Мой тренер знал об этом и его ассистент Марк Бриланд также об этом знал. Я много раз говорил им: если кто-то выбросит полотенце, будут последствия. Лучше уж умереть на ринге, чем так сдаться. Я воин. Если я говорю, что собираюсь убить того парня, то принимаю, что и он попытается меня убить", - заявил Уайлдер.