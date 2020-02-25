Уайлдер нашел виновного в поражении от Фьюри
Об этом сообщает BoxingScene .
По словам Уайлдера, в бою против Фьюри он получил даже меньшие повреждения, чем в первом поединке с кубинцем Луисом Ортисом, и был готов продолжать драться с британцем, в момент, когда из его угла тренер выбросил белое полотенце.
"В первом поединке с Луисом Ортисом я получил куда большие повреждения, чем в этой ситуации. Я все еще был в своем уме. Я все еще знал, что я делал. Я все еще знал, как двигаться по рингу. Да, у меня "не было ног", но я знал, как двигаться по рингу. Мой рекорд был 42-0, вы знаете это, 10 последовательных защит титула", - жалуется Уайлдер.
По словам американца, для него стало неожиданностью, что один из его тренеров сигнализировал, что он сдается.
"Мой тренер знал об этом и его ассистент Марк Бриланд также об этом знал. Я много раз говорил им: если кто-то выбросит полотенце, будут последствия. Лучше уж умереть на ринге, чем так сдаться. Я воин. Если я говорю, что собираюсь убить того парня, то принимаю, что и он попытается меня убить", - заявил Уайлдер.
- Напомним, 23 февраля в бою за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера.
- 25 февраля Уайлдер пообещал, что активирует в контракте опцию третьего боя против обладателя титула WBC Фьюри.
- Также Деонтей Уайлдер заявил, что причиной поражения от британца Тайсона Фьюри стал слишком тяжелый костюм, в котором он вышел на ринг перед боем.
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