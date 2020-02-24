"Наполи" - "Барселона": букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов
24 февраля, 2020, 13:51
Букмекерские конторы считают "Барселону" фаворитом в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Ведущие букмекерские конторы дают большие шансы на победу "Барселоны", они предлагают коэффициент 2.27. Ничью эксперты считают наименее вероятной - 3.60. На выигрыш итальянского "Наполи" стоит коэффициент - 3.15.
Во вторник, 25 февраля, в Неаполе "Наполи" примет "Барселону", в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало в 22:00.
- Напомним, 17 февраля стало известно, что "Барселона" сотрудничает с компанией I3 Ventures, которая по заказу травила в соцсетях Лионеля Месси .
- 18 февраля бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта призвал нынешнего главу клуба Жозепа Бартомеу уйти в отставку из-за заказной кампании травли Месси.
- 18 февраля президент Хосеп Бартомеу встретился с Лионелем Месси и обсудил с футболистом скандал в клубе.
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