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Espreso.tvСпорт"Наполи" - "Барселона": букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов

"Наполи" - "Барселона": букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов


фото: Reuters
Букмекерские конторы считают "Барселону" фаворитом в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Ведущие букмекерские конторы дают большие шансы на победу "Барселоны", они предлагают коэффициент 2.27. Ничью эксперты считают наименее вероятной - 3.60. На выигрыш итальянского "Наполи" стоит коэффициент - 3.15.

Во вторник, 25 февраля, в Неаполе "Наполи" примет "Барселону", в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало в 22:00.

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