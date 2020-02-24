Полностью стеклянный iPhone: Apple запатентовала новый гаджет
24 февраля, 2020, 14:42
Apple запатентовала iPhone, шестигранный корпус которого полностью сделан из стекла
Об этом сообщает appleinsider .
"С виду это единственный кусок стекла, но на самом деле это может быть несколько частей, соединенных вместе", - говорится в патентной документации.
Как отмечается, у запатентованного телефона нет кнопок, а всю площадь занимает дисплей, который располагается даже на боковых гранях.
Корпуса со стеклом могут облегчить или позволить многочисленные дополнительные функции и использования, которые не могут реализовать телефоны с обычными корпусами.
Apple также рассматривает возможность использования краев телефона для отображения информации. На нем могут быть значки приложений, которые дают одним кликом в режим "В самолете" или Wi-Fi.
- Напомним, в марте Apple начнет собирать новые iPhone , которые будут дешевле всех последних моделей компании.
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