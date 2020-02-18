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Espreso.tvОбществоApple предупредила о потерях выручки: из-за низкого спроса на iPhone в Китае

Apple предупредила о потерях выручки: из-за низкого спроса на iPhone в Китае


фото: reuters
Компания Apple предупредила инвесторов о том, что вынуждена ограничить поставки своих смартфонов из-за прекращения работы некоторых предприятий в Китае в связи с эпидемией коронавируса

Об этом пишет The Guardian .

В Apple отметили, что из-за коронавируса резко снизился спрос на телефоны на китайском рынке - одном из крупнейших для компании. За пределами КНР спрос на продукцию компании остается на прежнем уровне ожиданий, отмечается в сообщении.

Дефицит айфонов на мировых рынках и снижение продаж в Китае, предупредила Apple инвесторов, могут привести к тому, что корпорация не сможет достичь заявленных показателей по выручке в текущем квартале.

Как сообщили в компании, все мощности по производству iPhone находятся за пределами провинции Хубэй, которая является эпицентром заболевания, и возобновили работу. Но предприятия восстанавливают деятельность более медленными темпами, чем ожидалось.

 

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