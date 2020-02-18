Apple предупредила о потерях выручки: из-за низкого спроса на iPhone в Китае
Об этом пишет The Guardian .
В Apple отметили, что из-за коронавируса резко снизился спрос на телефоны на китайском рынке - одном из крупнейших для компании. За пределами КНР спрос на продукцию компании остается на прежнем уровне ожиданий, отмечается в сообщении.
Дефицит айфонов на мировых рынках и снижение продаж в Китае, предупредила Apple инвесторов, могут привести к тому, что корпорация не сможет достичь заявленных показателей по выручке в текущем квартале.
Как сообщили в компании, все мощности по производству iPhone находятся за пределами провинции Хубэй, которая является эпицентром заболевания, и возобновили работу. Но предприятия восстанавливают деятельность более медленными темпами, чем ожидалось.
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