Суд заставил Apple заплатить $ 837 млн за нарушение патента на Wi-Fi

30 января, 2020, 16:16

Американская технокомпания Apple и производитель чипов Broadcom заплатят $ 1,1 млрд Калифорнийскому университету за нарушение четырех патентов на его технологии Wi-Fi

Об этом сообщает AFP .

Соответствующее решение принял суд Лос-Анджелеса. Компания Apple выплатит $ 837 млн, а Broadcom - $ 270 млн.

Калифорнийский университет подал в суд на обе технокомпания в 2016 году, утверждая, что в продуктах Apple, включая iPhone, iPad и Apple Watches, использовались компоненты Broadcom, которые нарушали патенты университета.

В издании назвали решение по этому делу "одним из крупнейших в истории".

В Apple и Broadcom планируют обжаловать решение суда. Основным ответчиком в процессе была именно Broadcom, в то время как Apple является одним из крупнейших клиентов этой компании.