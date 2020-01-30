Суд заставил Apple заплатить $ 837 млн за нарушение патента на Wi-Fi
30 января, 2020, 16:16
Американская технокомпания Apple и производитель чипов Broadcom заплатят $ 1,1 млрд Калифорнийскому университету за нарушение четырех патентов на его технологии Wi-Fi
Об этом сообщает AFP .
Соответствующее решение принял суд Лос-Анджелеса. Компания Apple выплатит $ 837 млн, а Broadcom - $ 270 млн.
Калифорнийский университет подал в суд на обе технокомпания в 2016 году, утверждая, что в продуктах Apple, включая iPhone, iPad и Apple Watches, использовались компоненты Broadcom, которые нарушали патенты университета.
В издании назвали решение по этому делу "одним из крупнейших в истории".
В Apple и Broadcom планируют обжаловать решение суда. Основным ответчиком в процессе была именно Broadcom, в то время как Apple является одним из крупнейших клиентов этой компании.
- Напомним, на днях американский производитель техники Apple отчитался о росте выручки в первом квартале 2020 финансового года до $ 91,8 млрд, что на 9% больше, чем год назад.
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