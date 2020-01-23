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Espreso.tvОбществоApple выпустит новую модель бюджетных iPhone

Apple выпустит новую модель бюджетных iPhone


фото: reuters
Вероятно, в марте Apple в феврале начнет собирать новые iPhone, которые будут дешевле всех последних моделей компании

Об этом пишет Bloomberg.

Новое устройство будет выглядеть как iPhone 8, но процессорно-аппаратная часть ему достанется от флагманских моделей iPhone 11 и iPhone 11 Pro.

Известно, что бюджетная модель не получит функцию распознавания лица Face ID, которая появилась в iPhone X. Apple оставит только Touch ID - сканер отпечатков пальцев.

Apple не выпускала бюджетные смартфоны с момента выхода iPhone SE в 2016 году. Этот смартфон получил начинку от iPhone 6, а корпус - от модели 5S. На старте продаж iPhone SE стоил $399. По данным портала MacRumors, новый бюджетный iPhone будет стоить столько же.

Возможно, Apple представит новое устройство уже в марте 2020 года. В 2020 году также выйдут новые флагманские модели iPhone. По информации агентства, они получат поддержку сетей нового поколения 5G, более быстрый процессор и новую 3D-камеру.

 

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