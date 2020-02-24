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Espreso.tvМирЛюдей без симптомов коронавируса начали выпускать из изолированного Уханя

Людей без симптомов коронавируса начали выпускать из изолированного Уханя


фото: Reuters
Китай разрешил людям, которые не имеют симптомов инфицирования коронавируса, выезжать из изолированного Уханя, который месяц назад закрыли на карантин

Об этом сообщает издание The Guardian .

Сообщается, что причиной для выезда может быть потребность в лечении в другом месте, но не болезней вызванных коронавирусом, или "другие веские причины".

Выезжать разрешено только тем, у кого не обнаружили коронавирус и тем, кто не контактировал с инфицированными.

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