Людей без симптомов коронавируса начали выпускать из изолированного Уханя

24 февраля, 2020, 10:37

Китай разрешил людям, которые не имеют симптомов инфицирования коронавируса, выезжать из изолированного Уханя, который месяц назад закрыли на карантин

Об этом сообщает издание The Guardian .

Сообщается, что причиной для выезда может быть потребность в лечении в другом месте, но не болезней вызванных коронавирусом, или "другие веские причины".

Выезжать разрешено только тем, у кого не обнаружили коронавирус и тем, кто не контактировал с инфицированными.