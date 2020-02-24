Людей без симптомов коронавируса начали выпускать из изолированного Уханя
24 февраля, 2020, 10:37
Китай разрешил людям, которые не имеют симптомов инфицирования коронавируса, выезжать из изолированного Уханя, который месяц назад закрыли на карантин
Об этом сообщает издание The Guardian .
Сообщается, что причиной для выезда может быть потребность в лечении в другом месте, но не болезней вызванных коронавирусом, или "другие веские причины".
Выезжать разрешено только тем, у кого не обнаружили коронавирус и тем, кто не контактировал с инфицированными.
- Напомним, 23 февраля в Китае от коронавируса умерли еще 150 человек , общее количество жертв возросло до 2592.
- Если у человека будут симптомы коронавируса, то в каждой украинской области есть бригады врачей-инфекционистов , которые знают всю процедуру оказания медицинской помощи.
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В случае прекращения распространения коронавируса в мире и восстановления производства в Китае, мировая экономика потеряет до 0,1% от прогнозируемого роста на 2020 год.
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