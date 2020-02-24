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Espreso.tvОбществоВ Китае от коронавируса умерли еще 150 человек

В Китае от коронавируса умерли еще 150 человек


фото: Reuters
23 февраля в Китае от коронавируса умерли еще 150 человек, общее количество жертв возросло до 2592

Об этом сообщает Reuters .

Количество зараженных коронавирусом в сутки снизилось с 648 22 февраля до 409 в воскресенье.

По данным государственной комиссии, общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Китае в настоящее время составляет 77 150 человек.

 

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