В Китае от коронавируса умерли еще 150 человек
24 февраля, 2020, 07:18
23 февраля в Китае от коронавируса умерли еще 150 человек, общее количество жертв возросло до 2592
Об этом сообщает Reuters .
Количество зараженных коронавирусом в сутки снизилось с 648 22 февраля до 409 в воскресенье.
По данным государственной комиссии, общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Китае в настоящее время составляет 77 150 человек.
- Напомним, в Италии зафиксировано уже третью смерть от коронавируса.
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