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Espreso.tvОбществоВ МВФ подсчитали, на сколько замедлится развитие экономики мира из-за коронавируса

В МВФ подсчитали, на сколько замедлится развитие экономики мира из-за коронавируса

В случае прекращения распространения коронавируса в мире и восстановления производства в Китае, мировая экономика потеряет до 0,1% от прогнозируемого роста на 2020 год

Об этом сообщает Reuters.

Такой прогноз был озвучен на собрании G-20 директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Она напомнила, что, по предварительным прогнозам, до того как вирус нанес удар по Китаю и начал распространяться по миру, предполагалось, что уровень мирового роста увеличится с 2,9% в прошлом году до 3,3% в нынешнем.

"По текущему сценарию, экономический рост Китая в 2020 году составит 5,6%. Это на 0,4 процентного пункта ниже, чем МВФ указывал в прогнозе МВФ за январь. Таким образом, рост мировой экономики будет примерно на 0,1% ниже ( прогнозируемого - ред.) ", - отметила Георгиева.

Она подчеркнула, что Фонд также не исключает более грозных сценариев, "когда распространение вируса будет продолжаться дольше во всем мире и последствия роста будут более затяжными".

 
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