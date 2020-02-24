В МВФ подсчитали, на сколько замедлится развитие экономики мира из-за коронавируса

24 февраля, 2020, 09:33

В случае прекращения распространения коронавируса в мире и восстановления производства в Китае, мировая экономика потеряет до 0,1% от прогнозируемого роста на 2020 год

Об этом сообщает Reuters.

Такой прогноз был озвучен на собрании G-20 директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Она напомнила, что, по предварительным прогнозам, до того как вирус нанес удар по Китаю и начал распространяться по миру, предполагалось, что уровень мирового роста увеличится с 2,9% в прошлом году до 3,3% в нынешнем.

"По текущему сценарию, экономический рост Китая в 2020 году составит 5,6%. Это на 0,4 процентного пункта ниже, чем МВФ указывал в прогнозе МВФ за январь. Таким образом, рост мировой экономики будет примерно на 0,1% ниже ( прогнозируемого - ред.) ", - отметила Георгиева.

Она подчеркнула, что Фонд также не исключает более грозных сценариев, "когда распространение вируса будет продолжаться дольше во всем мире и последствия роста будут более затяжными".