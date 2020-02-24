В МВФ подсчитали, на сколько замедлится развитие экономики мира из-за коронавируса
Об этом сообщает Reuters.
Такой прогноз был озвучен на собрании G-20 директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.
Она напомнила, что, по предварительным прогнозам, до того как вирус нанес удар по Китаю и начал распространяться по миру, предполагалось, что уровень мирового роста увеличится с 2,9% в прошлом году до 3,3% в нынешнем.
"По текущему сценарию, экономический рост Китая в 2020 году составит 5,6%. Это на 0,4 процентного пункта ниже, чем МВФ указывал в прогнозе МВФ за январь. Таким образом, рост мировой экономики будет примерно на 0,1% ниже ( прогнозируемого - ред.) ", - отметила Георгиева.
Она подчеркнула, что Фонд также не исключает более грозных сценариев, "когда распространение вируса будет продолжаться дольше во всем мире и последствия роста будут более затяжными".
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