"Причин для паники из-за коронавируса нет!", - Гончарук о бригадах инфекционистов в каждой области
Об этом на своих страницах в социальных сетях написал премьер-министр Алексей Гончарук.
"Сейчас все эвакуированные из Китая чувствуют себя хорошо. О состоянии их здоровья мне сообщают каждый день. Их условия пребывания в обсервации - удовлетворительные. Определенные мобильные операторы установили временные вышки на территории медицинского центра для комфортного общения эвакуированных со своими родными ", - написал Гончарук.
По его словам, в Украине работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию по стране на выявление коронавируса.
"Каждый день мы контактируем с ВОЗ для получения последней информации об опыте разных стран: как развивается вирус, который сейчас инкубационный период и прочее. Мы обнаружили группу стран с рисками заражения, поэтому существует дополнительная процедура контроля рейсов из этих стран: осуществляется проверка температуры тела пассажиров в украинских аэропортах ", - добавил Гончарук.
Он пояснил, что если у человека будут симптомы болезни, то в каждой области есть бригады врачей-инфекционистов, которые знают всю процедуру оказания медицинской помощи. Определены также больницы, которые готовы принять людей.
"Причин для паники нет! Не ведитесь на провокации! ", - призвал глава правительства.
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