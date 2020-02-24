 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Причин для паники из-за коронавируса нет!", - Гончарук о бригадах инфекционистов в каждой области

"Причин для паники из-за коронавируса нет!", - Гончарук о бригадах инфекционистов в каждой области


фото: Дело
Если у человека будут симптомы коронавируса, то в каждой области есть бригады врачей-инфекционистов, которые знают всю процедуру оказания медицинской помощи

Об этом на своих страницах в социальных сетях написал премьер-министр Алексей Гончарук.

"Сейчас все эвакуированные из Китая чувствуют себя хорошо. О состоянии их здоровья мне сообщают каждый день. Их условия пребывания в обсервации - удовлетворительные. Определенные мобильные операторы установили временные вышки на территории медицинского центра для комфортного общения эвакуированных со своими родными ", - написал Гончарук.

По его словам, в Украине работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию по стране на выявление коронавируса.

"Каждый день мы контактируем с ВОЗ для получения последней информации об опыте разных стран: как развивается вирус, который сейчас инкубационный период и прочее. Мы обнаружили группу стран с рисками заражения, поэтому существует дополнительная процедура контроля рейсов из этих стран: осуществляется проверка температуры тела пассажиров в украинских аэропортах ", - добавил Гончарук.

Он пояснил, что если у человека будут симптомы болезни, то в каждой области есть бригады врачей-инфекционистов, которые знают всю процедуру оказания медицинской помощи. Определены также больницы, которые готовы принять людей.

"Причин для паники нет! Не ведитесь на провокации! ", - призвал глава правительства.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 февраля, 2020 понедельник

23 февраля, 2020 воскресенье

больше новостей

24 февраля, 2020 понедельник

23 февраля, 2020 воскресенье

22 февраля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать