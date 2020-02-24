"Причин для паники из-за коронавируса нет!", - Гончарук о бригадах инфекционистов в каждой области

24 февраля, 2020, 08:34

Если у человека будут симптомы коронавируса, то в каждой области есть бригады врачей-инфекционистов, которые знают всю процедуру оказания медицинской помощи

Об этом на своих страницах в социальных сетях написал премьер-министр Алексей Гончарук.

"Сейчас все эвакуированные из Китая чувствуют себя хорошо. О состоянии их здоровья мне сообщают каждый день. Их условия пребывания в обсервации - удовлетворительные. Определенные мобильные операторы установили временные вышки на территории медицинского центра для комфортного общения эвакуированных со своими родными ", - написал Гончарук.

По его словам, в Украине работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию по стране на выявление коронавируса.

"Каждый день мы контактируем с ВОЗ для получения последней информации об опыте разных стран: как развивается вирус, который сейчас инкубационный период и прочее. Мы обнаружили группу стран с рисками заражения, поэтому существует дополнительная процедура контроля рейсов из этих стран: осуществляется проверка температуры тела пассажиров в украинских аэропортах ", - добавил Гончарук.

Он пояснил, что если у человека будут симптомы болезни, то в каждой области есть бригады врачей-инфекционистов, которые знают всю процедуру оказания медицинской помощи. Определены также больницы, которые готовы принять людей.

"Причин для паники нет! Не ведитесь на провокации! ", - призвал глава правительства.