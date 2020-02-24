Крымскотатарский канал ATR обратился за поддержкой в Европарламент и Еврокомиссию
Об этом сообщает телеканал
"В конце 2019 года, по не зависящим от нас причинам, частичное финансирование нашей деятельности со стороны Украинского государства фактически прекратилось и превратилось лишь в декларативный характер, поскольку выделенные телеканала ATR государством средства на 2020 год мы не можем получить и использовать из-за искусственно созданных бюрократических препятствий и противоречивого толкования нормативных актов отдельными органами государственной власти ", - говорится в обращении.
Отмечается, что Европарламент в резолюции "О ситуации с соблюдением прав человека в Крыму, в частности прав крымских татар", одобренной 4 февраля 2016 г., осудил незаконное закрытие средств массовой информации, в частности телеканала ATR, который имеет широкое распространение в пределах крымскотатарской общины, и призвал европейскую комиссию расширить финансовую помощь, необходимую для обеспечения функционирования этого и других средств массовой информации в изгнании в Украине.
"Телеканал ATR сегодня как никогда нуждается в такой финансовой помощи со стороны институтов Европейского Союза, поскольку находится на грани закрытия и теряет надежды на получение в ближайшее время помощи со стороны собственного государства. Мы просим вас в соответствии с положениями вышеупомянутой резолюции Европарламента обеспечить единственному в мире крымскотатарскому телеканалу ATR предоставление необходимой для его функционирования финансовой помощи на постоянной основе ", - акцентировано в обращении.
- Напомним, в начале года крымскотатарский телеканал ATR оказался на грани закрытия из-за временного приостановления финансовой поддержки из государственного бюджета
- 10 февраля на канале вновь заявили о заблокированных счетах и отсутствии финансирования из госбюджета
- 11 февраля певица Джамала призвала не быть равнодушными и поддержать ATR - единственный телеканал, который выходил на украинском и крымскотатарском языках
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-