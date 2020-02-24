Крымскотатарский канал ATR обратился за поддержкой в Европарламент и Еврокомиссию

24 февраля, 2020, 21:37

Коллектив крымскотатарского ATR написал обращение в Европарламент и Еврокомиссию с просьбой о поддержке вещания телеканала, который оказался на грани закрытия в связи с блокировкой госфинансирования и отсутствием поддержки со стороны власти

Об этом сообщает телеканал

"В конце 2019 года, по не зависящим от нас причинам, частичное финансирование нашей деятельности со стороны Украинского государства фактически прекратилось и превратилось лишь в декларативный характер, поскольку выделенные телеканала ATR государством средства на 2020 год мы не можем получить и использовать из-за искусственно созданных бюрократических препятствий и противоречивого толкования нормативных актов отдельными органами государственной власти ", - говорится в обращении.

Отмечается, что Европарламент в резолюции "О ситуации с соблюдением прав человека в Крыму, в частности прав крымских татар", одобренной 4 февраля 2016 г., осудил незаконное закрытие средств массовой информации, в частности телеканала ATR, который имеет широкое распространение в пределах крымскотатарской общины, и призвал европейскую комиссию расширить финансовую помощь, необходимую для обеспечения функционирования этого и других средств массовой информации в изгнании в Украине.

"Телеканал ATR сегодня как никогда нуждается в такой финансовой помощи со стороны институтов Европейского Союза, поскольку находится на грани закрытия и теряет надежды на получение в ближайшее время помощи со стороны собственного государства. Мы просим вас в соответствии с положениями вышеупомянутой резолюции Европарламента обеспечить единственному в мире крымскотатарскому телеканалу ATR предоставление необходимой для его функционирования финансовой помощи на постоянной основе ", - акцентировано в обращении.