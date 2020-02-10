Крымскотатарский телеканал ATR заявил о блокировании финансирования

10 февраля, 2020, 18:06

Крымскотатарский телеканал ATR заявил о заблокированных счетах и финансировании из госбюджета

Об этом говорится в заявлении телеканала.

"Первому крымскотатарскому телеканалу ATR в который раз заблокировали финансирование, несмотря на то, что государство выделило 50 млн грн на финансирование канала в 2020 году", - отмечается в заявлении.

Телеканал запустил марафон #SaveATR - с эфирами без ведущих и гостей.

"В 2019 году государство перечислило на счет телеканала 15 млн грн господдержки 28 декабря - когда все банки были закрыты и никаких действий нельзя было провести. ATR, согласно закону, вынужден был вернуть эти деньги государству. В 2020 году из госбюджета Украины на финансирование телеканала выделено 50 млн грн. Часть этих денег пришла на счет ATR, но их заблокировало казначейство", - сообщили в ATR.