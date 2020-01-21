"Мы на грани закрытия", - владелец телеканала ATR
Об этом заявил владелец канала ATR Ленур Ислямов в интервью "Детектор Медиа".
"Мы на грани закрытия. Ведь последние несколько месяцев мы выходим на полном альтруизме", - сказал Ислямов.
Из-за недофинансирования телеканала пришлось сократить не только количество выпусков новостей, но и live (прямые эфиры) из Крыма.
"Нам пришлось отозвать четырех журналистов, работавших в Крыму. Сейчас мы приостановили производство всех программ, которые мы делали из Крыма. Мы просто не можем этого себе позволить", - добавил он.
По его словам, к управлению структурами, занимающимися финансированием, пришли неподготовленные менеджеры и они не понимают приоритетов.
"Ни у нас, ни у Меджелиса сейчас нет никаких прямых коммуникаций с действующей властью. Чубарову (глава Меджлиса Рефат Чубаров, - ред) был вручен телефон Шефира (Сергей Шефир - первый помощник президента Украины, - ред). Но он не отвечает на звонки, и Чубаров не может дозвониться. Офис уполномоченного по делам крымских татар был ликвидирован. А раньше у нас был прямой представитель - Мустафа Джемилев. и получается, что нет коммуникаций между Меджлисом и президентом в той мере, в какой это должно быть. Мы обращались к представителю офиса президента. Есть даже постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым - это Антон Кориневич. Но его голос тоже никто не хочет слышать", - говорит Ислямов.
Напомним, ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины обращалась к корпорации Google с просьбой исключить блокирование трансляции на видеохостинге YouTube материалов телеканала ATR.
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