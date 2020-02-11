Джамала призвала поддержать крымскотатарский телеканал ATR, которому заблокировали финансирование

11 февраля, 2020, 19:50

Певица крымскотатарского происхождения Джамала призывает не быть равнодушными и поддержать ATR - единственный телеканал, который выходил на украинском и крымскотатарском языках

Об этом она написала в Facebook.

"ATR.ua - единственный канал в Украине, на котором выходили хорошие новостные блоки на украинском и крымскотатарском языках. На каком мой ребенок мог смотреть мультики на родном языке! Не будьте равнодушны, поддержите ATR", - призвала Джамала.

10 февраля крымскотатарский телеканал ATR сообщил о блокировании его финансирования. Поэтому канал запустил марафон #SaveATR, с эфирами без ведущих и гостей.