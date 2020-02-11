Джамала призвала поддержать крымскотатарский телеканал ATR, которому заблокировали финансирование
11 февраля, 2020, 19:50
Певица крымскотатарского происхождения Джамала призывает не быть равнодушными и поддержать ATR - единственный телеканал, который выходил на украинском и крымскотатарском языках
Об этом она написала в Facebook.
"ATR.ua - единственный канал в Украине, на котором выходили хорошие новостные блоки на украинском и крымскотатарском языках. На каком мой ребенок мог смотреть мультики на родном языке! Не будьте равнодушны, поддержите ATR", - призвала Джамала.
10 февраля крымскотатарский телеканал ATR сообщил о блокировании его финансирования. Поэтому канал запустил марафон #SaveATR, с эфирами без ведущих и гостей.
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