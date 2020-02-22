В Италии зафиксировали вторую смерть от коронавируса

22 февраля, 2020, 16:47

В Италии зафиксирована вторая смерть от нового штамма коронавируса, вспышка которого произошла в Китае

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Второй жертвой стала жительница региона Ломбардия. Он расположен рядом с регионом Венето, где накануне сообщили о первой смерти от коронавируса.

Всего в Италии выявлено 30 случаев заражения коронавирусом. Местные власти изолировали 10 городов, в которых закрыли школы, учреждения питания и другие общественные места.

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Напомним, 21 февраля впервые с момента обнаружения коронавируса среди жертв заболевания оказался гражданин ЕС.

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