В Италии зафиксировали вторую смерть от коронавируса
22 февраля, 2020, 16:47
В Италии зафиксирована вторая смерть от нового штамма коронавируса, вспышка которого произошла в Китае
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Второй жертвой стала жительница региона Ломбардия. Он расположен рядом с регионом Венето, где накануне сообщили о первой смерти от коронавируса.
Всего в Италии выявлено 30 случаев заражения коронавирусом. Местные власти изолировали 10 городов, в которых закрыли школы, учреждения питания и другие общественные места.
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- Напомним, 21 февраля впервые с момента обнаружения коронавируса среди жертв заболевания оказался гражданин ЕС.
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