В ЕС случилась первая смерть от коронавируса
С целью помешать быстрому распространению болезни власти ряда городов в Ломбардии распорядились закрыть школы, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .
Так же закрытыми в течение одной недели должны быть государственные учреждения, магазины, кафе, дискотеки и спортивные центры.
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Эти меры безопасности затронули в общей сложности 50 тыс. жителей Ломбардии.
"Коронавирус подтвержден уже в 14 жителей Ломбардии", - отмечается в сообщении.
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Как уточняет итальянский портал TGCOM24 , от осложнений вызванных коронавирусом умер житель расположенного близ Падуи городка Скявония (Schiavonia) по имени Адриано Тревисани (на фото вверху). Это северо-запад Италии.
Рядом также находится Венеция.
- Вчера, напомним, речь шла лишь о 6 пораженных коронавирусом итальянцев .
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