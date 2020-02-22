 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ ЕС случилась первая смерть от коронавируса

В ЕС случилась первая смерть от коронавируса

Адриано Тревисан
фото: tgcom24.mediaset.it
Впервые с момента обнаружения коронавируса среди жертв заболевания оказался гражданин ЕС. Им оказался 78-летний итальянец из Северной Италии

С целью помешать быстрому распространению болезни власти ряда городов в Ломбардии распорядились закрыть школы, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

Так же закрытыми в течение одной недели должны быть государственные учреждения, магазины, кафе, дискотеки и спортивные центры.

Читайте также: Новые Санжары. А зачем нужно государство?

Эти меры безопасности затронули в общей сложности 50 тыс. жителей Ломбардии.

"Коронавирус подтвержден уже в 14 жителей Ломбардии", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Страна коллективных экстрасенсов. Как коронавирус показал украинцам самих себя

Как уточняет итальянский портал TGCOM24 , от осложнений вызванных коронавирусом умер житель расположенного близ Падуи городка Скявония (Schiavonia) по имени Адриано Тревисани (на фото вверху). Это северо-запад Италии.

Рядом также находится Венеция.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 февраля, 2020 суббота

21 февраля, 2020 пятница

больше новостей

22 февраля, 2020 суббота

21 февраля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать