В ЕС случилась первая смерть от коронавируса

22 февраля, 2020, 09:38

Впервые с момента обнаружения коронавируса среди жертв заболевания оказался гражданин ЕС. Им оказался 78-летний итальянец из Северной Италии

С целью помешать быстрому распространению болезни власти ряда городов в Ломбардии распорядились закрыть школы, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

Так же закрытыми в течение одной недели должны быть государственные учреждения, магазины, кафе, дискотеки и спортивные центры.

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Эти меры безопасности затронули в общей сложности 50 тыс. жителей Ломбардии.

"Коронавирус подтвержден уже в 14 жителей Ломбардии", - отмечается в сообщении.

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Как уточняет итальянский портал TGCOM24 , от осложнений вызванных коронавирусом умер житель расположенного близ Падуи городка Скявония (Schiavonia) по имени Адриано Тревисани (на фото вверху). Это северо-запад Италии.

Рядом также находится Венеция.