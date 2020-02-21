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Espreso.tvОбществоШесть случаев коронавируса подтвердили в Италии

Шесть случаев коронавируса подтвердили в Италии

В итальянском регионе Ломбардия зафиксировали шесть случаев заражения коронавирусом COVID-19

Как сообщает Reuters , все случаи зафиксированы на севере Италии в Ломбардии.

Никто из зараженных в последнее время не посещал Китай. Один из инфицированных, очевидно, заразился коронавируcом после встречи со своим другом, который был в КНР. Однако, тест последнего на коронавирус оказался отрицательным, власти пока не знают, кто был первичным инфицированным.

Всех, кто мог контактировать с больными, уже поместили в больницу на карантин.

Первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в Италии 31 января.

Согласно последним данным, по всему миру было зарегистрировано более 76 000 подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 в 27 странах (подавляющее количество случаев - в китайской провинции Хубэй) и более 2200 смертей.

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