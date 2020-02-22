США обвинили Россию в нагнетании паники вокруг коронавируса

22 февраля, 2020, 18:25

В США заявили, что Россия развернула в соцсетях кампанию дезинформации и нагнетание паники вокруг коронавируса

Об этом со ссылкой на AFP сообщает "Укринформ".

"Тысячи учетных записей в социальных медиа, связанные с РФ, начали скоординированные усилия по распространению паники в отношении нового коронавируса, усложняя глобальные усилия по борьбе с эпидемией", - заявили в Госдепе США.

Связанные с РФ аккаунты в Twitter, Facebook и Instagram распространяют дезинформацию о вирусе COVID-19, направленную против властей США. В Вашингтоне считают это попыткой нанести ущерб имиджу США в мире.

"Цель РФ - посеять раздор и подорвать американские институты и общество изнутри, в том числе с помощью скрытых пиар-кампаний", - заявил заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер.

Фейки создаются на английском, французском, испанском, итальянском и немецком языках, а среди распространяемой русскими дезинформации - идея о том, что вирус был создан в США для ведения экономической войны с Китаем. Один из месседжей этой дезинформационной кампании Москвы - что COVID-19 якобы является биологическим оружием, разработанным ЦРУ.

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В течение пятницы, 21 февраля 2020 года, количество умерших вследствие заражения коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2345 , подтверждено 76 тыс. 288 случаев заражения

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