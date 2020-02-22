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Espreso.tvСпорт"Покер" Месси принес "Барселоне" победу в чемпионате Испании

"Покер" Месси принес "Барселоне" победу в чемпионате Испании


фото: REUTERS
В 25-м туре чемпионата Испании аргентинец Лионель Месси забил за "Барселону" 4 гола в матче против "Эйбар"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Месси отметился голами на 14-й, 37-й, 40-й и 87-й минутах. Еще один мяч в ворота "Эйбар" отправил Артур Рамос.

"Барселона" победила "Эйбар" 5:0, набрала 55 очков и продолжает лидировать в чемпионате Испании. "Эйбар" имеет 24 пункта и идет 17-м.

Чемпионат Испании

25-й тур

22 февраля

"Барселона" - "Эйбар" 5:0

Голы: Месси, 14, 37, 40, 87, Рамос, 89

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