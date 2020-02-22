"Покер" Месси принес "Барселоне" победу в чемпионате Испании
22 февраля, 2020, 20:19
В 25-м туре чемпионата Испании аргентинец Лионель Месси забил за "Барселону" 4 гола в матче против "Эйбар"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Месси отметился голами на 14-й, 37-й, 40-й и 87-й минутах. Еще один мяч в ворота "Эйбар" отправил Артур Рамос.
"Барселона" победила "Эйбар" 5:0, набрала 55 очков и продолжает лидировать в чемпионате Испании. "Эйбар" имеет 24 пункта и идет 17-м.
Чемпионат Испании
25-й тур
22 февраля
"Барселона" - "Эйбар" 5:0
Голы: Месси, 14, 37, 40, 87, Рамос, 89
- Напомним, 17 февраля стало известно, что "Барселона" сотрудничает с компанией I3 Ventures, которая по заказу травила в соцсетях Лионеля Месси.
- 18 февраля бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта призвал нынешнего главу клуба Жозепа Бартомеу уйти в отставку из-за заказной кампании травли Месси.
- 18 февраля президент Хосеп Бартомеу встретился с Лионелем Месси и обсудил с футболистом скандал в клубе.
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